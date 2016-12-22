Израильская полиция рекомендовала обвинить чету Нетаньяху во взятках

Следствие, которое проводила полиция Израиля по «делу 4000», рекомендовало обвинить Биньямина Нетаньяху и его жену Сару во взяточничестве и мошенничестве. Сам премьер-министр назвал выдвинутые обвинения бездоказательными

Биньямин Нетаньяху с женой Сарой (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Полиция после завершения расследования рекомендовала обвинить премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену Сару во взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия по «делу 4000», сообщает издание The Jerusalem Post.

Кроме того, полиция рекомендовала предъявить обвинения владельцу компании Bezeq Шаулю Аловичу, а также ряду других сотрудников этой компании.

Речь идет о деле Bezeq. Нетаньяху помимо должности премьера в 2014–2017 годах занимал пост министра связи. Следствие считает, что он предоставлял компании преференции в обмен на позитивное освещение его деятельности. Bezeq возглавляет Шауль Елович, давний знакомый премьера. Он, предположительно, и распоряжался выпускать ​публикации о деятельности Нетаньяху в положительном ключе.​

В ответном заявлении премьера говорится, что рекомендации полиции не имеют юридической силы. Нетаньяху заявил, что его не удивляют рекомендации полиции, так как о них было известно еще до публикации. Рекомендации полиции не имеют юридической силы, и совсем недавно компетентные органы отклонили подобные рекомендации против ряда общественных деятелей, отметил израильский премьер. «Я уверен, что компетентные органы после изучения дела придут к такому же заключению», — написал он.

