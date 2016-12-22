Минстрой заявил о подготовке программы для решения проблемы дольщиков

Министерство строительства и ЖКХ работает над программой финансовой поддержки субъектов России для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев, передает ТАСС.

Он пояснил, что для решения проблемы субъектам предоставляются земельные участки, для которых они пытаются найти заинтересованных застройщиков. Застройщики, в свою очередь, в обмен на участки предоставляют квартиры для обманутых дольщиков, пояснил министр. Якушев указал, что за 2017—2018 годы субъектам предоставлено 256 Га.

«Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того, чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке», — сказал министр. Якушев добавил, что количество обманутых дольщиков и домов в России не уменьшается, проблема остается. «Мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить», — отметил он.

В конце октября вице-премьер Виталий Мутко заявил, что правительство разрабатывает механизм, который поможет решить проблему обманутых дольщиков. По его словам, в Москве было принято решение софинансировать строительство незаконченных жилых домов. По крупным застройщикам было принято решение о финансовой поддержке, указывал Мутко.