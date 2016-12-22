Мутко заявил о разработке нового механизма по защите дольщиков

Правительство разрабатывает новый механизм, который поможет решить проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко во время заседания комиссии кабмина по региональному развитию, передает корреспондент РБК.

По словам Мутко, в настоящее время в большей степени защищены те дольщики, чьи дома прошли регистрацию в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства. В этом случае Фонд берет на себя ​достройку объектов. Однако есть проблемные дома, которые не застрахованы или застрахованы частично. «Конечно, у нас принят ряд мер, есть реестр. Это ответственность субъектов, Министерство строительства это контролирует», — добавил Мутко.

Вице-премьер напомнил, что в данный момент правительственная комиссия передает субъектам неэффективно используемые федеральные земли, на которых застройщики возводят дома для обманутых дольщиков. Однако, по его словам, «этот механизм исчерпывает себя», потому что с 1 июля банки сопровождают строительство, и таким образом у застройщиков остается меньше возможностей использовать деньги «нецелевым способом на незавершенные объекты».

«Мы сейчас работаем над новым механизмом [защиты прав дольщиков], будем его искать», — сказал он.

Так, по словам Мутко, в Москве было принято решение софинансировать строительство незаконченных жилых домов. По таким крупным застройщикам, как СУ-155 и Urban Group, было принято решение о финансовой поддержке. «Мы финансируем фонд, и фонд уже достраивает жилье. К сожалению, кроме этого, наверное, механизмов больше нет, но будем думать, смотреть», — заметил он.

Фонд защиты дольщиков начал работать в прошлом году. В него застройщики отчисляют 1,2% от цены договора долевого участия.

С 1 июля 2018 года застройщики лишились права напрямую привлекать средства от дольщиков. Теперь подобные сделки сопровождают банки. По мнению авторов законопроекта, это позволит защитить граждан от недобросовестных застройщиков.