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В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета
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В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета
Общество, 10:18
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В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета

В штате Юта двух подростков 14 и 15 лет арестовали за угон легкомоторного самолета с частного аэродрома возле города Дженсен. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что ранее на этой неделе подростки сбежали из приюта. На взлетно-посадочную полосу они прибыли на тракторе. После угона самолета Cessna подростки пролетели 24 км и успешно приземлились в аэропорту города Вернал. Сейчас их доставили в следственный изолятор.

В штате Айова 11 ноября разбился легкомоторный самолет Piper, погибли четыре человека, в том числе 15-летняя девушка. Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта округа Гатри, причиной крушения стал сердечный приступ пилота, второй пилот-ученик попытался совершить аварийную посадку.

Теги: подростки , легкомоторный самолет , угон , штат Юта
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