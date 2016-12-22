В СК установили личность стрелявшего по росгвардейцам в Краснодаре

Следователи установили личность стрелявшего по сотрудникам Росгвардии в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, стрелявшим оказался 36-летний мужчина, который проживал в Краснодаре на протяжении года.
29 ноября неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники Росгвардии. В результате двое из них получили ранения, их отправили в больницу. Нападавшего убили ответным огнем.
В Росгвардии рассказали, что младший сержант 1997 года рождения получил ранение в голову. Его прооперировали, однако он в тяжелом состоянии. Прапорщика 1978 года рождения ранили в предплечье, его жизни ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».