В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Неизвестный в Краснодаре открыл огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники вневедомственной охраны (входит в состав Росгвардии). Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После обстрела автомобиля Росгвардии в Краснодаре ранены двое сотрудников вневедомственной охраны, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина. По словам последнего, ответным огнем нападавший был убит.

Грибакин рассказал, что нападавший подошел к автомобилю Росгвардии, в котором находились двое сотрудников, и открыл огонь через стекло. «Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его. При этом сам получил ранение в руку», — сообщил представитель ведомства. Он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии действовали в соответствии со служебными инструкциями.

Личность нападавшего пока не установлена, пострадавшие сотрудники Росгвардии доставлены в больницу, где одного из них направили на операцию.

Как сообщил ТАСС источник в региональных правоохранительных органах, второй сотрудник в результате нападения был ранен в голову по касательной.

После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников Росгвардии, сообщили РБК в СКР. «На месте происшествия работает следственная группа», — добавили в ведомстве.