В Нижневартовске возник крупный пожар на мебельном складе

В Нижневартовске загорелось складское помещение на площади 1000 кв. м. В результате частично обрушилась крыша здания, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Охрана сообщила о пожаре 1 декабря в 21:55 по местному времени (19:55 мск). Склад находится в промышленной зоне города, а во время происшествия он был закрыт. Отмечается, что людей в помещении не было.

Впоследствии в ГУ МЧС по региону рассказали, что пожар локализовали в 00:02 (22:02 мск). Пожар ликвидируют 58 человек, использую при этом 18 единиц спецтехники.

В пресс-службе регионального главка МЧС «РИА Новости» рассказали, что загорелся мебельный склад. При этом кровля обрушилась на площади 800 кв. м. В пресс-службе добавили, что открытое горение ликвидировали в 01.27 (23.27 мск), после чего спасатели начали проливку конструкций.