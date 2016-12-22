Президент Аргентины прослезился во время концерта на G20

Президент Аргентины Маурисио Макри прослезился во время концерта, организованного для лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает газета Clarin.
После представления в театре «Колон» Макри выложил в своем Twitter видеозапись с концерта, на которой видно, как президент с трудом сдерживает волнение, «Горжусь Аргентиной и аргентинцами!» — написал Макри. Как отмечает газета, Макри лично участвовал в организации художественной постановки.
Президент Владимир Путин проведет переговоры с Маурисио Макри на полях саммита G20. По словам министра производства Аргентины Данте Сики, Буэнос-Айрес рассчитывает на сотрудничество с Москвой в сфере железнодорожных перевозок, а также в экономике. «Мы с оптимизмом смотрим на возможные результаты встречи на государственном уровне», — сказал Сика (цитата по «РИА Новости»).