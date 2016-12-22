В Сети появилось видео с места схода с рельсов поезда в Омской области

В Сети опубликовано видео с места схода с рельсов военного состава №2138 на 537-м км Свердловской железной дороги. На кадрах видны опрокинутые вагоны и цистерны, а также рабочие и спецтехника, которая ликвидирует последствия схода поезда с рельсов.
Инцидент произошел утром 30 ноября, с рельсов сошло более 70 вагонов, еще 21 вагон перевернулся, в том числе пять цистерн с мазутом.
Областной главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Причины происшествия устанавливаются.
Из-за инцидента было задержано пять поездов в Тюменском регионе Свердловской железной дороги.