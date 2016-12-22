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В Омской области задержаны пять поездов из-за схода вагонов на Транссибе
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В Омской области задержаны пять поездов из-за схода вагонов на Транссибе
Общество, 12:08
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В Омской области задержаны пять поездов из-за схода вагонов на Транссибе

В Омской области из-за схода вагонов грузового поезда в Тюменском регионе Свердловской железной дороги задерживаются пять поездов. Об этом сообщается на сайте СвЖД.

Согласно сообщению, время задержки поездов № 76 Москва — Нерюнгри, № 118 Москва — Новокузнецк, № 56 Москва — Красноярск, № 96 Москва — Барнаул, № 67 Абакан — Москва составит от полутора до четырех часов. В настоящий момент они вводятся в график.

К тому же, как уточнили в СвЖД, поезд № 1 Владивосток — Москва и № 37 Томск — Москва проследуют измененным маршрутом.

Ранее сообщалось, что в 00:50 1 декабря по местному времени (21:50 30 ноября мск) на 537-м км Свердловской железной дороги произошел сход военного состава № 2138. Так, сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов — это цистерны с мазутом.

По данному факту Уральское следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги: Омская область , задержка поездов , сход вагонов , Транссибирская магистраль
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