В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии

В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды. Об этом сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию.
По данным портала, на месте аварии работают водолазы, которые проводят работы по очистке трубы. С 10:00 мск в городе также было отключено горячее водоснабжение. По словам главы администрации Волховского района Ленобласти Александра Белецкого, водоснабжение будет полностью восстановлено около 16:00 мск. В городе введен режим повышенной готовности, власти также опубликовали график доставки питьевой воды гражданам.
В конце прошлой недели в Курске прорвало трубопровод, из-за чего без горячей воды остались около 18,5 тыс. человек в 72 жилых домах. Аварийные работы проводили 26 человек и семь единиц техники.