В Курске 18,5 тыс. человек остались без горячей воды и тепла из-за аварии
Общество, 09:48
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В Курске 18,5 тыс. человек остались без горячей воды и тепла из-за аварии
В Курске около 18,5 тыс. человек остались без горячей воды из-за повреждения трубопровода. Об этом сообщает Минэнерго.
По данным министерства, авария произошла 23 ноября в 14:46 мск на Курской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Северо-Западного района. Поврежденный участок трубопровода отключили в 23:30 мск, в результате чего жители 72 многоквартирных домов и девяти социальных объектов остались без теплоснабжения и горячей воды.
Аварийно-восстановительные работы проводят 26 человек, а также применяется семь единиц спецтехники. Работы планируется завершить в субботу, 24 ноября, в 14:00.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в Курске днем составит один градус ниже нуля.