Замминистра Украины напал на депутата Рады в прямом эфире

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире политической передачи «Народ против» на телеканале ZIK.

Причиной конфликта стали слова депутата об украинской провокации в Азовском море. В частности, он заявил, что Россия не была заинтересована в этом конфликте.

«Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей — это сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20», — отметил Мураев.

В этот момент Грымчак назвал Мураева «малороссом» и «подлюкой», после чего вскочил со своего места, подошел к нему и пнул ногой стойку, за которой стоял депутат. Конструкция сломалась и упала на Мураева.

Ранее, 29 ноября, стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Свое решение он объяснил нежеланием России отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Отношения между Москвой и Киевом обострились из-за обстрела и задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей в Керченском проливе. В ФСБ заявили, что они нарушили границу, не предупредив ранее о своих маневрах, и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины сообщили, что они информировали российскую сторону о своих планах.

