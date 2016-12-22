Десантник разбился во Владимирской области из-за нераскрывшегося парашюта

Во Владимирской области в ходе боевой подготовки погиб рядовой Воздушно-десантных войск (ВДВ), передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Рядовой ВДВ погиб во время боевой подготовки из-за нераскрывшегося парашюта на площадке приземления во Владимирской области», — заявил он.

По его словам, инцидент произошел 28 августа около полудня. Прыжки, по его информации, выполнялись с вертолета.

Еще один источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что прыжки выполнялись из вертолета Ми-8 с высоты более 500 м на площадку Киржач. Он уточнил, что во время прыжков применялись парашюты Д-10.​

Эти данные подтвердили источники газеты «Коммерсантъ». По их словам, погиб рядовой Владимир Безбородов, который служил в войсковой части № 40917 (город Коломна).

«Карабин камеры стабилизирующей системы не зацепился за трос принудительного раскрытия парашюта, в результате произошел полный отказ в работе парашютной системы Д-10», — отмечается в публикации.

Очевидцы инцидента рассказали, что рядовой воспользовался запасным парашютом на высоте не более 70 м, однако из-за малой высоты и беспорядочного падения он не раскрылся.​