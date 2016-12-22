Полиция сообщила о последствиях землетрясения в крупнейшем городе Аляски

В результате землетрясения магнитудой 7 в Анкоридже на Аляске были повреждены дороги, а также множество зданий и домов. Власти объявили режим ЧС

Фото: Dan Joling/ AP

Полиция Анкориджа сообщила в Facebook, что из-за землетрясение магнитудой 7, зафиксированного 30 ноября, в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома.

По их данным, землетрясение привело к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.

В полиции также посоветовали жителям убедиться, в порядке ли их родные и близкие и «не занимать телефонные линии» после этого. На данный момент у полиции нет данных о том, привело ли землетрясение к жертвам.

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил режим ЧС. «После сильного землетрясения я объявил режим чрезвычайной ситуации и был в прямом контакте с Белым домом», — написал он в Twitter.

Пользователи соцсетей опубликовали видео, снятые во время и после землетрясения.

Как сообщает CNN, землетрясение произошло в 8:30 по местному времени (20:30 мск), изначально власти сообщили об угрозе цунами, но позже отменили это предупреждение.