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Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею
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Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею
Политика, 05:38
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Солдат из КНДР сбежал в Южную Корею

В субботу, 1 декабря, один военнослужащий из КНДР прибыл в Южную Корею, куда сбежал через разминированную в прошлом месяце демилитаризованную зону между государствами, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Должность северокорейского военного не уточняется, после его побега армия КНДР не проявляла аномальной активности, заявили в Сеуле.

Истории беженцев из Северной Кореи. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей начали разминировать в октябре. Кроме того, в августе Сеул решил убрать часть постов охрана на границе. Это произошло на фоне улучшения отношений между странами после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, на которой они договорились работать над денуклиаризацией полуострова.

Военные и мирные жители КНДР периодически сбегают в Южную Корею. Так, в мае, 28-летний лейтенант Корейской народной армии вместе с гражданским на маленькой лодке покинули Северную Корею, после чего их обнаружили в Желтом море ВМС Южной Кореи.

Теги: КНДР , побег
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