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Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины с икрой
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Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины с икрой
ВЭФ-2018, 16:10
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Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины с икрой
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке посетили выставку «Улицы Дальнего Востока» и приготовили там блины с черной и красной икрой, сообщает «Интерфакс».

На выставке Путин купил и подарил Си Цзиньпину сбитень. Председатель КНР отметил, что у него нет с собой рублей, на что президент России сказал «юанями потом отдашь». Позже, в павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» Путину и Си Цзиньпину предложили самим приготовить блины, на что лидеры двух стран согласились и испекли блины, после чего завернули в них черную и красную икру.

Путин подарил Си Цзиньпину баню
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Си Цзиньпин приехал во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Он провел переговоры с Путиным, на которых стороны обсудили развитие российско-китайского партнерства и стратегическое взаимодействие между странами. 12 сентября Путин и Си Цзиньпин выступят на пленарном заседании форума.

Это не первый раз, когда президент России и председатель КНР готовят вместе. В июне, когда Путин приехал в Китай с официальным визитом, он и Си Цзиньпин готовили национальные китайские блюда.

Теги: Владимир Путин , Си Цзиньпин , блины
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