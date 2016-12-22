Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины с икрой

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке посетили выставку «Улицы Дальнего Востока» и приготовили там блины с черной и красной икрой, сообщает «Интерфакс».

На выставке Путин купил и подарил Си Цзиньпину сбитень. Председатель КНР отметил, что у него нет с собой рублей, на что президент России сказал «юанями потом отдашь». Позже, в павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» Путину и Си Цзиньпину предложили самим приготовить блины, на что лидеры двух стран согласились и испекли блины, после чего завернули в них черную и красную икру.

Си Цзиньпин приехал во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Он провел переговоры с Путиным, на которых стороны обсудили развитие российско-китайского партнерства и стратегическое взаимодействие между странами. 12 сентября Путин и Си Цзиньпин выступят на пленарном заседании форума.

Это не первый раз, когда президент России и председатель КНР готовят вместе. В июне, когда Путин приехал в Китай с официальным визитом, он и Си Цзиньпин готовили национальные китайские блюда.