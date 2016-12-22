Росавиация разрешила менять маршруты рейсов из-за землетрясения в США

В связи с землетрясением в американском штате Аляска в Росавиация готова оперативно рассматривать запросы иностранных авиакомпаний на изменение маршрутов во время полета над Россией, рассказал журналистам представитель ведомства, передает «РИА Новости».
По его словам, Росавиация дало ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД) распоряжение «оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей».
В ведомстве отметили, что через Россию проходит авиасообщение стран Юго-Восточной Азии с Северной Америкой. В ГК ОрВД отметили, что каждые сутки над территорией России пролетают 50-60 самолетов, следующих в Анкоридж, крупнейший город штата Аляски. Из-за землетрясения, они вынуждены совершать посадки в других населенных пунктах и менять маршруты.
Ранее в полиции Анкориджа сообщили, что землетрясение магнитудой 7, произошедшее утром, привело к разрушениям — были повреждены административные здания, а также дороги и жилые дома. В штате введен режим чрезвычайной ситуации, президент США Дональд Трамп заявил, что власти «не пожалеют расходов» на помощь местным жителям.