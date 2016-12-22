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Касперский выразил сожаление из-за решения суда по запрету софта в США
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Касперский выразил сожаление из-за решения суда по запрету софта в США
Политика, 22:28
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Касперский выразил сожаление из-за решения суда по запрету софта в США

В «Лаборатории Касперского» выразили сожаление из-за того, что федеральный апелляционный суд США отклонил иск компании, требовавшей отменить запрет на использование софта в американских госучреждениях.

«Лаборатория Касперского» продолжит предоставлять ведущие в отрасли решения кибербезопасности своим клиентам в США и другим заказчикам по всему миру», — заявили в пресс-службе компании (цитата по ТАСС).

В мае суд федерального округа Колумбия также отклонил иск компании, которая пыталась оспорить запрет на использование ее программного обеспечения в госструктурах США. В суде пояснили свое решение тем, что правительственные системы и компьютерные сети являются «чрезвычайно важными стратегическими национальными активами».

В сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило американским государственным учреждением пользоваться софтом от «Лаборатории Касперского». В министерстве указывали, что программное обеспечение российской компании представляет угрозу безопасности США и может быть использовано Москвой для получения доступа к правительственным данным.

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В «Лаборатории Касперского» отвергали все обвинения. По словам основателя компании Евгения Касперского, власти США «бьют по всему российскому» из-за внутриполитической ситуации в стране. В декабре 2017 года «Лаборатория Касперского» сообщала о планах обжаловать решение МВБ в суде.

Теги: «Лаборатория Касперского» , программное обеспечение , софт
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