Депутат предложила дать школьникам выбирать вид спорта на физкультуре

Депутат Мосгордумы Ольга Ярославская предложила пересмотреть концепцию уроков физической культуры в школе, предложив «модульный подход» с возможностью выбора вида спорта для занятий на уроке по физической подготовке, об этом она рассказала РБК.

Она отметила, что на уроки физкультуры никто «не посягает»​, однако призвала учитывать физиологические особенности «в зависимости от возраста». «Ребята смогут выбирать себе вид спорта, например, в старших классах, когда дети знают все о себе и своем теле, тогда им предлагается вариативный подход. К примеру, вся параллель идет на урок физкультуры, и, в зависимости от материально-технического оснащения, дети сами выбирают вид спорта, которым хотят заниматься на уроке», — пояснила свою мысль Ярославская.

Она подчеркнула, что «надо вернутся к понятию физической культуры». «Наверное, это не построились в шеренгу, рассчитались и пошли с мячом [играть]», — сказала она.

«Речь о комплексной программе. Мы хотим собрать рабочую группу на базе МПГУ и сделать несколько пилотных школ и попробовать новый подход», — поделилась депутат.

По ее словам, эта идея обсуждается на протяжении двух лет «на базе Мосгордумы в профильной комиссии по спорту, в том числе со спортивными федерациями».

В 2017 году глава Минобразования Ольга Васильева обнародовала статистику по смертности на уроках физкультуры в школах за 2016/2017 учебный год: в указанный период погибли 211 детей. Одну из причин этих случаев министр увидела в отсутствии информации о здоровье детей из-за политики «персональной защиты данных». Васильева настаивала, ч​то преподаватели должны быть осведомлены о конкретном диагнозе каждого ученика сверх информации о группе здоровья.