Депутат предложила дать школьникам выбирать вид спорта на физкультуре

Депутат Мосгордумы Ольга Ярославская предложила пересмотреть концепцию уроков физической культуры в школе, предложив «модульный подход» с возможностью выбора вида спорта для занятий на уроке по физической подготовке, об этом она рассказала РБК.
Она отметила, что на уроки физкультуры никто «не посягает», однако призвала учитывать физиологические особенности «в зависимости от возраста». «Ребята смогут выбирать себе вид спорта, например, в старших классах, когда дети знают все о себе и своем теле, тогда им предлагается вариативный подход. К примеру, вся параллель идет на урок физкультуры, и, в зависимости от материально-технического оснащения, дети сами выбирают вид спорта, которым хотят заниматься на уроке», — пояснила свою мысль Ярославская.
Она подчеркнула, что «надо вернутся к понятию физической культуры». «Наверное, это не построились в шеренгу, рассчитались и пошли с мячом [играть]», — сказала она.
«Речь о комплексной программе. Мы хотим собрать рабочую группу на базе МПГУ и сделать несколько пилотных школ и попробовать новый подход», — поделилась депутат.
По ее словам, эта идея обсуждается на протяжении двух лет «на базе Мосгордумы в профильной комиссии по спорту, в том числе со спортивными федерациями».
В 2017 году глава Минобразования Ольга Васильева обнародовала статистику по смертности на уроках физкультуры в школах за 2016/2017 учебный год: в указанный период погибли 211 детей. Одну из причин этих случаев министр увидела в отсутствии информации о здоровье детей из-за политики «персональной защиты данных». Васильева настаивала, что преподаватели должны быть осведомлены о конкретном диагнозе каждого ученика сверх информации о группе здоровья.