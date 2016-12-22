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Лидер черногорской оппозиции забаррикадировался в парламенте
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Лидер черногорской оппозиции забаррикадировался в парламенте
Политика, 13:29
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Лидер черногорской оппозиции забаррикадировался в парламенте

Лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич укрылся от ареста в здании парламента страны. Об этом сообщает издание Kurir.

Кнежевич обвиняется в организации попытки госпереворота 16 октября 2016 года. Ранее Высший суд страны арестовал одного из соратников политика по «Демократическому фронту» Небойшу Медоевича.

Кнежевич забаррикадировался в здании парламента, чтобы избежать ареста. «Я не сдамся добровольно», — заявил он. По словам политика, внизу его ожидают полицейские машины. Он осудил арест Медоевича и заявил, что действия властей могут спровоцировать кризис в стране.

«То, через что проходит «Демократический фронт», напоминает диктаторский режим, подталкивающий Черногорию к конфликту», — заявил политик, добавив, что оппозицию «принуждают к самообороне». По его словам, 30 ноября в 12:00 по местному времени (14:00 мск) состоится встреча с председателем парламента, после которой Кнежевич и сторонники примут решение о дальнейших действиях.

В июле суд начал рассмотрение дела о попытке госпереворота в Черногории 16 октября 2016 года. По версии обвинения, преступная группа, в которую входили двое «националистов из России», планировала убийство премьер-министра страны Мило Джукановича и свержение действующей власти. Всего по делу задержаны 20 человек. Россия отрицает причастность к инциденту.

К обвиняемым относятся и члены оппозиционной коалиции «Демократический фронт», в которую входит партия Кнежевича. Коалиция выступала против вступления Черногории в НАТО и за наращивание связей с Россией и Сербией. Суд лишил лидеров «Демократического фронта» депутатской неприкосновенности, а также изъял их загранпаспорта, опасаясь бегства оппозиционеров за рубеж.

Теги: Черногория , оппозиция , Парламент
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