Mitsubishi отзовет в России более 63 тыс. автомобилей

ООО «ММС Рус» (российский дилер Mitsubishi) отзывает в России 63,4 тыс. кроссоверов модели Outlander из-за проблем с проводкой, говорится в сообщении Росстандарта.

Планируется отозвать автомобили, проданные с июля 2012 года по декабрь 2014 года. Причиной названо возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.

В последний раз Mitsubish отзывала из России автомобили этой модели в апреле. Тогда из-за возможности некорректного срабатывания подушек безопасности были отозваны более 86 тыс. кроссоверов Outlander.