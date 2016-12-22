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В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек
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В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек
Общество, 08:29
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В ДТП с участием четырех машин под Челябинском погибли пять человек

В Каслинском районе Челябинской области произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на 108-м км трассы М-5 «Урал». ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу передает, что в результате происшествия погибли пять человек. В пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» отметили, что ДТП произошло из-за оторвавшегося прицепа «КамАЗа». «У грузового автомобиля «КамАЗ» оторвался прицеп, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым и двумя грузовыми автомобилями», — сказали в пресс-службе.

Портал «Первый областной» со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает, что на встречную полосу выехал прицеп грузовика Volvo, который столкнулся с манипулятором «ТАТА», автомобилями Land Rover и «Газель». По данным ведомства, жертвами аварии стали водитель иномарки, три пассажира, а также водитель «ТАТА». Водитель «Газели» получил травмы, добавили в главке.

28 ноября при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Оренбургской области погибли пять человек. Авария произошла в условиях снегопада. Водитель грузовика выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с легковой машиной.

Теги: ДТП , Челябинская область
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