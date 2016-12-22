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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

В Оренбургской области при столкновении грузовика с автомобилем погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 28 ноября на 52-м км дороги Оренбург — Акбулак. В условиях снегопада водитель грузовика Scania выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Sharan​.

В результате ДТП четыре пассажира и водитель машины погибли, еще один пассажир Volkswagen и водитель грузовика были госпитализированы с травмами.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Они устанавливают все обстоятельства аварии.​

Теги: ДТП, грузовик, Оренбургская область, погибшие
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