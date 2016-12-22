Три спутника Минобороны России вывели на орбиту

Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел три новых российских военных спутника на расчетную орбиту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Ракета-носитель легкого класса «Рокот» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту три космических аппарата в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в 5:27 мск в пятницу, 30 ноября. Космическая головная часть — разгонный блок со спутниками — отделился от ракеты в 5:33 мск.

3 ноября с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Позднее разгонный блок «Фрегат» со спутником штатно отделился от третьей ступени ракеты, а аппарат был выведен на орбиту и принят на управление Главным испытательным космическим центром имени Г.С.Титова.

