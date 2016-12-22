В Томске торговый центр «Светофор» загорелся на площади 1000 кв. м.

В Томске загорелся торговый центр «Светофор», площадь пожара составила 1000 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в в 06:04 по местному времени (02:04 мск). По данным спасателей, источник возгорания находится внутри здания. В МЧС рассказали, что торговый центр представляет собой металлокаркасное здание ангарного типа. Пожару присвоили третью степень сложности. При этом пострадавших нет.
«РИА Томск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает, что пожар ликвидировали в 10:13 по местному времени (06:13 мск).
В середине ноября во Владивостоке произошел пожар в торговом центре «Бум». Его площадь составила 1600 кв. м. К тушению возгорания привлекали дополнительные силы, так как возникло сильное задымление.