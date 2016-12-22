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В ЕС подготовят принципы для разработки и применения боевых роботов
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В ЕС подготовят принципы для разработки и применения боевых роботов
Политика, 01:35
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В ЕС подготовят принципы для разработки и применения боевых роботов

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз подготовит принципы для разработки и применения автономного оружия и искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте союза.

«Мы входим в мир, где беспилотники могут самостоятельно искать цель и убивать без вмешательства человека. Прежде всего, мы работаем над формированием консенсуса в отношении того, что должно и не должно допускаться в области автономного оружия», — сказала она.

Могерини добавила, что необходимо определить границы, в рамках которых исследователи могут изучать искусственный интеллект, но чтобы их изобретения не использовались во вред. Она отметила, что создала объединенную техническую группу, состоящую из экспертов из высокотехнологичных компаний и аналитических центров, которые занимаются проработкой правил использования искусственного интеллекта в оборонном секторе.

По словам Могерини, в ООН также ведется работа по определению первого свода руководящих принципов в отношении автономных вооружений.

В середине сентября на заседании Европарламента приняли резолюцию, в которой говорилось, что использование автоматических систем вооружения должно быть запрещено на международном уровне. Среди них предполагались и боевые роботы.

Теги: Федерика Могерини , Евросоюз , боевые роботы
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