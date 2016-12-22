Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от встречи с Владимиром Путиным уже на борту самолета, на котором он отправился на саммит G20 в Аргентине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, окончательное решение об отмене беседы с Путиным на полях саммита в Буэнос-Айресе Трамп принял после разговоров с государственным секретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сандерс также сказала о том, что представители России и США разговаривали по телефону. Она не уточнила, с кем именно говорила американская сторона.

О том, что он не будет встречаться с Путиным в Аргентине, Трамп написал в Twitter уже после вылета из США. Свое решение он объяснил тем, что Россия не вернула Украине задержанных моряков и кораблей после инцидента в Керченском проливе. Вечером 25 ноября пограничники ФСБ России остановили два украинских катера, а также буксир. Согласно заявлению спецслужб, украинские военные не предупредили о намерении пройти через пролив и нарушили государственную границу России. Власти Украины в ответ заявляли, что предупреждали о своих планах. Российские пограничники открыли стрельбу по украинских катерам, а члены экипажей были задержаны. Сами корабли были отбуксированы в порт Керчи.

По мнению главы США, лучше будет провести саммит уже после урегулирования этой ситуации.

В Кремле на заявление Трампа ответили, что пока не получали официальных уведомлений об отмене встречи.