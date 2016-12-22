АвтоВАЗ за девять месяцев получил 5,4 млрд руб. прибыли

АвтоВАЗ в январе—сентябре 2018 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,4 млрд руб. против убытка в 4,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 25,4%, до 198,7 млрд руб.

Как отмечается в сообщении, рост показателей обеспечили продажи автомобилей на российском рынке, увеличивающийся экспорт и сокращение затрат.

За девять месяцев на российском рынке было продано более 259 тыс. автомобилей ​Lada, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Рыночная доля машин ​Lada в России находится на рекордно высоком уровне в 20%. Экспортированы были 27,4 тыс. автомобилей и сборочных комплектов Lada, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Машины стали поставлять еще в две страны — в Тунис и Чили.

«Прекращение некоторых мер государственной поддержки рынка в мае 2018 года, замедление динамики роста автомобильного рынка России и колебания валютного курса остаются существенными факторами, влияющими на финансовые результаты группы «АвтоВАЗ», — говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2018 года выручка АвтоВАЗа по МСФО впервые с 2012 года выросла на 31,5%, до 134,7 млрд руб. В компании это объяснили ​увеличением российских и экспортных продаж, а также улучшением общих макроэкономических показателей.