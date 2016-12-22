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Патрушев рассказал о новой доктрине энергобезопасности
Политика, 17:19
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Патрушев рассказал о новой доктрине энергобезопасности

Новая доктрина энергобезопасности будет утверждена указом президента России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент РБК.

По его словам, на заседании Совбеза был рассмотрен вопрос об энергетической безопасности. Он указал, что доктрина «Об энергетической безопасности России» была принята в 2012 году и потребовала обновления, так как за это время произошли серьезные изменения как в мире, так и в России. Кроме того, указал Патрушев, образовались новые вызовы и угрозы, на которые нельзя не реагировать, в связи с чем возникла необходимость корректировки доктрины национальной безопасности, что и было сделано.

Он также отметил организованную, проведенную совместно с другими ведомствами и научным сообществом работу Минэнерго.

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Глава Минэнерго России Александр Новак подчеркнул, что важным направлением энергополитики является реализация экспортного потенциала, сохранение лидирующих позиций на международных рынках, где Россия является ведущей страной. Доктрина энергобезопасности, по его словам, охватывает борьбу с хищениями, коррупцией, организацию антитеррористической защищенности. Она включает себя направления и задачи по развитию внутреннего рынка, экспортного потенциала, а также учет изменений, которые происходят на мировых рынках, добавил министр. Новак указал, что в доктрине также отражена цель снижения доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников энергии, газового рынка, большего потребления СПГ на рынке.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза, назвал Россию главным гарантом энергобезопасности в мире. Это связано с внушительным экспортом в том числе в страны Евросоюза, АТР и СНГ, указал он.

Теги: энергетика , Безопасность
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