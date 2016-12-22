Путин поручил внести изменения в доктрину энергобезопасности России

Владимир Путин поручил внести коррективы в Доктрину энергетической безопасности России и другие стратегические документы. Президент попросил учесть угрозы энергобезопасности, связанные с развитием производства СПГ

Владимир Путин во время предновогодней встречи с членами правительства России (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Помимо доктрины энергобезопасности глава государства поручил скорректировать транспортную стратегию до 2030 года, а также доработать проекты энергетической стратегии до 2035 года и генеральной схемы развития газовой отрасли до 2035 года. Поручения опубликованы на сайте главы государства.

При внесении корректив Путин попросил правительство определить и учесть угрозы энергобезопасности России, связанные с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Президент попросил определить основные направления в политике производства СПГ, которые помогут России стать одним из лидеров этой отрасли в среднесрочной перспективе.

Среди других поручений, данных по итогам совещания о развитии СПГ-проектов, — утверждение «дорожной карты» по локализации критически важного оборудования для производства СПГ. Правительство должно будет до 1 марта 2018 года рассмотреть вопрос о создании на Дальнем Востоке центров для перевалки и хранения СПГ. МИД и Минэкономразвития должны будут информационно и организационно поддержать выход российских нефтегазовых компаний на новые рынки.

8 декабря Путин дал старт работе первого частного завода по производству СПГ в России — «Ямал СПГ». В тот же день первая партия газа была погружена на танкер «Кристоф де Маржери». Первым покупателем сжиженного газа, произведенного заводом, стал Китай.

Завод «Ямал СПГ» контролирует НОВАТЭК — у него 50,1%, у французской Total и китайской CNPC — по 20%, у китайского Фонда Шелкового пути — 9,9%. Общая стоимость проекта оценивается в $27 млрд. Ресурсной базой для завода стало Южно-Тамбейское месторождение. В 2018 и 2019 годах планируется запустить вторую и третью очереди завода.

На открытии предприятия Путин отмечал, что проекты СПГ никак не должны конкурировать с российским трубопроводным газом. «Необходимо создать условия для сбалансированного, взаимодополняющего друг друга направления», — подчеркивал президент.