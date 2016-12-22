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В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов
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В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов
Общество, 13:54
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В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов

В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек. Об этом сообщает RaiNews.

По данным телеканала, злоумышленник сперва взял в заложники директора института, после чего завел его в кабинет, где находились 20 учащихся.

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Прибывшие на место происшествия полицейские обезвредили мужчину. При этом в правоохранительных органах сообщили, что он не был вооружен.

В результате произошедшего была госпитализирована одна из студенток, получившая несколько ушибов. Как девушка получила увечья, телеканал не уточняет.

RaiNews отмечает, что задержанный мужчина был отправлен на психиатрическое освидетельствование в коммуну Фрозиноне.

Теги: заложники , Италия
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