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Полиция обезвредила захватившего заложницу на вокзале Кельна
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Полиция обезвредила захватившего заложницу на вокзале Кельна
Общество, 16:38
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Полиция обезвредила захватившего заложницу на вокзале Кельна

В Кельне полицейские обезвредили мужчину, захватившего заложницу на железнодорожном вокзале. Об этом сообщается в Twitter полиции. Как отмечается в сообщении, женщина получила легкие ранения, ей оказывается помощь. Сам нападавший получил серьезные ранения. В настоящее время его пытаются реанимировать.

Полиция сообщила о захвате заложника на вокзале в Кельне
Общество


О захвате заложницы на главном вокзале Кельна сообщалось в понедельник, 15 октября. По данным полиции, нападавший был вооружен. Было принято решение эвакуировать здание. Также на время проведения операции было перекрыто движение поездов.

По данным федеральной полиции, причиной инцидента мог стать личный конфликт между злоумышленником и женщиной, сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

Теги: Кельн , Полиция , захват заложников
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