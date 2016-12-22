Названа причина нападения на сотрудника прокуратуры в Электростали

Сотрудник полиции совершил нападение на сотрудника прокуратуры в подмосковном городе Электросталь по личным мотивам, рассказал РБК источник в полиции. Эту информацию подтвердил источник, близкий к Следственному комитету.

«Основной мотив — личные неслужебные отношения, связанные с конфликтом из-за женщины», — заявил он.

По его словам, зайдя в кабинет, полицейский швырнул в работника прокуратуры металлический шар, а затем достал нож со словами «я тебя убью».

Нападение полицейского на сотрудника прокуратуры произошло в Электростали 28 ноября. По словам источника РБК в центральном аппарате МВД и собеседника, ​ близкого к Следственному комитету, нападение было совершено на заместителя прокурора Электростали. Нападавшим оказался следователь следственного отдела УМВД Электростали, рассказала РБК начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова.

Она отметила, что нападавший будет уволен из органов правопорядка, а также будет привлечен к ответственности. «Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — добавила пресс-секретарь.