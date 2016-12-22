Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины
Общество, 10:27
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Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины
В здании Министерства финансов Украины, расположенное в Киеве рядом со станцией метро «Контрактовая площадь», произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В ведомстве рассказали, что пожарная сигнализация сработала в здании Минфина в 7:37 по местному времени (8:37 мск). К месту происшествия выехали шесть пожарных бригад.
«Горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали», — отметили в ГСЧС.
Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.