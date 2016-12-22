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В Таиланде водитель пикапа погиб при столкновении со слоном
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В Таиланде водитель пикапа погиб при столкновении со слоном
Общество, 10:18
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В Таиланде водитель пикапа погиб при столкновении со слоном

Недалеко от Бангкока произошло ДТП с участием пикапа и дикого слона, водитель автомобиля в результате столкновения погиб. Об этом сообщает The Nation.

По данным портала, авария произошла в ночь на 29 ноября на трассе, проходящей через национальный парк Кхао Яй в провинции Накхонратчасима.

Водитель был обнаружен мертвым в сильно поврежденном автомобиле на обочине. Спасатели извлекали тело 58-летнего мужчины с помощью специальной техники.

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По словам начальника национального парка Ханчита Шриноппавана, который вместе с полицией осмотрел место ДТП, транспортное средство столкнулось с диким слоном, который выбежал на дорогу, а после аварии скрылся в лесном массиве. Он отметил, что на этом участке дороги слоны часто выходят на проезжую часть.

Местные власти считают, что водителю пикапа было трудно избежать столкновения с животным из-за плохо освещенной трассы.​

Теги: Таиланд , слон , ДТП
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