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Поезд в Таиланде сбил более 20 буйволов
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Поезд в Таиланде сбил более 20 буйволов
Общество, 15:25
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Поезд в Таиланде сбил более 20 буйволов

В Таиланде пассажирский поезд, направлявшийся из города Чиангмая в Бангкок, сбил стадо буйволов. Об этом сообщает тайское издание The Nation со ссылкой на полицию.

ДТП произошло вечером 6 декабря в 2 км от железнодорожной станции Накхон Саван. Всего при столкновении погиб 21 буйвол. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Движение на участке дороги от Чиангмая до указанной станции было приостановлено на четыре часа в связи с ремонтом поезда и уборкой туш животных.

Полиция выясняет, кому принадлежало стадо.

Теги: ДТП , Таиланд , Бангкок , Поезд , буйволы
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