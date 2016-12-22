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На «Обуховской» назвали причину взрыва на шахте
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На «Обуховской» назвали причину взрыва на шахте
Общество, 19:46
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На «Обуховской» назвали причину взрыва на шахте

Взрыв на шахте «Обуховская» в Ростовской области произошел при подготовке к проведению буровзрывных работ, сообщили РБК в пресс-службе шахты «Обуховская».

«По предварительным данным, на шахте «Обуховская» при подготовке к проведению буровзрывных работ в лаве № 501 взорвались шпуровые заряды. Пострадали четыре человека, один из них погиб», — рассказали в пресс-службе.

Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия. На время ее работы добыча угля и подготовительные работы на шахте остановлены.

В пресс-службе сообщили, что семье погибшего и пострадавшим, помимо предусмотренных законодательством выплат, будет оказана помощь согласно коллективному договору предприятия.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что при взрыве на шахте погиб один человек, еще пятеро пострадали.

 

Теги: шахта , взрыв , Ростовская область
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