Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

Власти Саудовской Аравии согласовали с Вашингтоном условия покупки противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD, выпуском которых занимается американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

По его словам, чиновники из Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в понедельник, 26 ноября, подписали документы, в которых были определены условия покупки Эр-Риядом 44 пусковых установок THAAD общей стоимостью $15 млрд.

В Госдепе уточнили, что вопрос покупки этих систем ПРО обсуждался американцами и саудовцами с декабря 2016 года.

В свою очередь саудовский чиновник сообщил Reuters, что президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в конце сентября обсуждали по телефону возможность заключения контракта на поставку систем ПРО THAAD. По его словам, эта сделка может быть завершена к концу текущего года.

В октябре Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии комплексов THAAD. Как отметили в Министерстве обороны США, стоимость контракта составит $15 млрд. В этой сумме учтены затраты на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования. Поставка систем ПРО будет частью более масштабного контракта на передачу оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд.