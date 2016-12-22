Эстония оказалась в лидерах по потреблению алкоголя в Европе

Эстония лидирует среди европейских стран по количеству потребляемого алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный экспертами проекта «Трезвая Россия».

По данным проекта, в Эстонии потребление алкоголя составляет 15,35 л чистого спирта на человека в год. На втором месте оказалась Литва (13,61 л), а третье заняла Чехия (12,99 л). При этом меньше всего алкоголя потребляют в Греции (6,52 л), Италии (7,08 л) и Швеции (7,18 л).

Согласно исследованию, лидером по числу смертельных случаев от злоупотребления алкоголем стала Словения, где зафиксировали 13 случаев на 100 тыс. человек. На втором месте расположилась Дания (12 случаев), а на третьем — Латвия (9 случаев).

Эксперты «Трезвой России» отметили, что при составлении рейтинга пользовались, в частности, статистическими данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мае 2017 года ВОЗ назвала Литву самой пьющей страной в мире. По данным за 2016 год, каждого жителя пришлось 16 л алкоголя в пересчете на чистый спирт.