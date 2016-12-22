Брянск назвали самым курящим городом России

Рейтинг самых курящих городов России возглавил Брянск, Москва заняла второе место, следует из рейтинга, составленного агентством Zoom Market.

Рейтинг основан на данных опроса, который провели в 20 городах. У респондентов спрашивали, курят ли они, курили ли в прошлом и курят ли члены их семьи. Всего в опросе участвовали 2,6 тыс. человек в возрасте от 23 до 76 лет.

Помимо Брянска и Москвы в лидеры по курению вошли Краснодар (3-е место), Волгоград (4еместо) и Иваново (5еместо). Санкт-Петербург занял 13-ю строчку рейтинга. Замыкает список Казань.

В июле в Институт социальной политики НИУ ВШЭ рассказали, что доля курящих в России с 1994 года снизилась с 31 до 28%, но курить они стали в среднем на одну сигарету в день больше (15 против 14). Также возросло количество курящих женщин — если в 1994 году их было 9%, то в 2016-ом уже 14%.