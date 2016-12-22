Австралийский фонд отказался от доли в российском операторе сотовых вышек

Компания UFG Private Equity, которая управляет несколькими фондами, выкупила долю инвестфонда Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund (MRIF) в компании «Русские башни», которая владеет более чем 3 тыс. башен для размещения телекоммуникационного оборудования в 55 регионах России. Об этом говорится в поступившем в РБК совместном сообщении компаний.

Сумма сделки и размер купленного пакета акций не раскрываются.

MRIF вложил в «Русские Башни» около $50 млн в 2012 году в рамках второго инвестиционного раунда.

Из материалов Международной финансовой корпорации (IFC) следует, что до 2012 года UFG владел 61,1% «Русских Башен», Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) — 24,4%. Еще 14,4% были у четырех основателей — одного из первых руководителей оператора связи «ПетерСтар» Питера Оуэна Эдмундса, бывшего топ-менеджер и акционера компании San Francisco/Moscow Teleport (с ее участием начиналось развитие интернета в России) Гарта Селфа, бывшего главы «Tele2 Россия» Юрия Домбровского и предпринимателя Евгения Ройтмана.

Кроме того, инвесторами «Русских Башен» выступали ADM Capital, Sumitomo Corporation и Ceecat Capital.

Как сообщил РБК партнер UFG Private Equity Артур Акопьян, после сделки с MRIF фонд вернул себе контроль над «Русскими Башнями». «Но мы рассматриваем сделку как чисто финан​​совую инвестицию. У нас не было отдельного мотива получить контроль над компанией», — оговорился он.

MRIF — это фонд, созданный в 2008 году австралийской финансовой группой Macquarie для инвестиций в России и СНГ, его общий размер — $630 млн. В Россию фонд инвестировал $350 млн, в том числе $125 млн в транспортную компанию Brunswick Rail и $83 млн в строительство ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Кроме того, MRIF собирался участвовать в проекте «Ростелекома» по строительству сетей широкополосного доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства. Однако с конца 2014 фонд начал сворачивать деятельности в России из-за ухудшения экономической ситуации, а также санкций, писал «Коммерсантъ».

Фонды UFG Private Equity инвестируют в компании России и СНГ, преимущественно в сфере здравоохранения, аутсорсинга бизнес-процессов, телекоммуникационном и технологическом секторах, а также в сфере товаров широкого потребления и розничной торговли. Совокупный объем привлеченного капитала в трех фондах UFG Private Equity составляет $712 млн. Среди активов — контрольный пакет сети кинотеатров «Каро», доли в группе компаний «Везет» (развивает сервисы такси под брендами RuTaxi, «Сатурн» и др.) и лицензионном бизнесе российского мультфильма «Маша и Медведь» и др.