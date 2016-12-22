В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов

Российская разведка узнала, что боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» планируют применить в Сирии химические боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
По данным министерства, в Сирии 11 боевиков организовали производство самодельных минометных боеприпасов с отравляющими веществами. Производство находится в здании городской больницы в сирийском населенном пункте Эль-Кишма в провинции Дейр-эр-Зор. Отмечается, что террористы прошли соответствующую подготовку за рубежом.
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США. В провинцию направят мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с российскими специалистами.
24 ноября агентство SANA сообщило, что боевики обстреляли реактивными снарядами с ядовитым газом город Алеппо, находящийся под контролем сирийского правительства. Число пострадавших от обстрела составило 107 человек.