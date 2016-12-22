Следователи возбудили дело после жесткой посадки вертолета Ми-26 в НАО

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета МИ-26 в Ненецком автономном округе. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного СУ на транспорте СК.
Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
При жесткой посадке вертолета погиб один человек и еще пятеро пострадали. Источник «Интерфакса» сообщал, что экипаж вертолета три раза не мог совершить посадку из-за плохих погодных условий.
По данным следствия, инцидент произошел в 500 м от вертолетной площадки Пижма, которая находится вблизи поселка Харьягинский. Погибшим оказался командир воздушного судна. Вертолет принадлежит компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги».