При жесткой посадке вертолета Ми-26 в НАО погиб человек

В Ненецком автономном округе при жесткой посадке вертолета Ми-26 погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
«Вертолет жестко приземлился вскоре после взлета», — сказал представитель ведомства. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в 400 м от взлетно-посадочной полосы.
ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе передает, что вертолет принадлежал авиакомпании «ЮТэйр» и вылетел с аэродрома Пижма. По словам источника, жесткая посадка произошла из-за обледенения.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону РБК сообщили, что вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку у поселка Харьягинский, недалеко от Нарьян-Мара. «В 16:20 грузовой вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку у поселка Харьягинский, недалеко от Нарьян-Мара, на место направлен вездеход. Число погибших и пострадавших пока уточняется», — сказали в пресс-службе. По данным ведомства, на борту находились шесть человек, включая пилота.
Источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия сообщил, что экипаж вертолета перед крушением трижды не смог совершить посадку из-за сложных метеоусловий. «Облачность в районе крушения была крайне низкой — менее 100 м», — сказал источник. По его сведениям, на борту не было пассажиров, только летный персонал. Источник добавил, что погибшим оказался пилот-инструктор.
В начале ноября вертолет Ми-8, следовавший из Духовщины в Андреаполь, совершил жесткую посадку в Тверской области. В результате один человек погиб и трое пострадали. Специалисты, находившиеся на борту вертолета, занимались мониторингом газопровода.