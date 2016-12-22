В Таиланде задержали бывшего почетного консула за подделку документов

Бывшего почетного консула Таиланда Виталия Клюшина задержала полиция. Об этом РБК сообщил консул России в Таиланде Владимир Пронин.

«Из протокола, который пришел к нам в консульство, следует, что он задержан по двум статьям: незаконное использование печатей и подделка тайских документов. Сегодня должен состояться суд и решиться выход его под залог», — сказал Пронин.

По его словам, задержание произошло 20 ноября, ТАСС уточняет, что экс-консул в это время находился на острове Пхукет. Пронин добавил, что Клюшина доставили в Бангкок.

По информации газеты Nation, 60-летний Виталий Клюшин до 2006 года занимал пост почетного консула Таиланда во Владивостоке, но затем покинул должность согласно постановлению правительства королевства. По данным полиции, после увольнения Клюшин через интернет незаконно продавал свои услуги. За проставление виз он брал с клиентов по 5400 руб., всего он совершил более 100 подобных нарушений.