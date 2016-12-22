Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян

Президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут расти. Об этом он сказал на инвестиционном форуме «Россия зовет», передает корреспондент РБК.

​«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал президент.

Путин добавил, что власти не закрывают тему частных и государственных накопительных пенсионных фондов. При этом президент подчеркнул, что они должны эффективно управляться, «чтобы там ничего не развалилось», а также обеспечивать гражданам выгоду и преимущества.

В начале октября Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому с 1 января 2019 года будет постепенно повышаться пенсионный возраст. Так, в результате реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.

При этом период предпенсионного возраста увеличится до пяти лет. По мнению правительства, увеличение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии на 1 тыс. руб. в год.