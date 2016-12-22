Орешкин рассказал о конкурентных преимуществах российской экономики

Российская экономика успешно справляется с внешними вызовами, а имеющиеся у нее «буферы» в виде профицита бюджета и доходов от торговли нефтью позволяют демпфировать негативное внешнее влияние и сохранять ситуацию стабильной, заявил в интервью телеканалу РБК министр экономического развития России Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития признал, что во многих сферах деловой климат в Европе пока лучше, чем в России, а потому европейский опыт надо использовать. В то же время Орешкин отметил, что конкурентные преимущества есть и у российской экономики.

«По некоторым направлениям мы существенно опережаем европейские страны, по уровню цифровизации, по использованию новых технологий. Просто один из примеров — по сервису каршеринга Москва является одним из лидирующих городов мира. Применение информационных технологий у нас происходит гораздо проще, чем происходит в Европе. Поэтому наши сильные стороны нужно усиливать и еще сильнее отрываться от конкурентов, а там, где мы отстаем, лучшее брать и применять, переносить на российскую почву», — сказал Орешкин.

​Говоря о месте России в рейтинге Doing Business, министр отметил, что продвижение в нем (сейчас Россия занимает 31-е место, хотя в соответствии с майскими указами 2012 года уже должна была войти в топ-20) не должно быть самоцелью.

«Целью должно являться улучшение инвестиционного климата. Главный показатель — это растут инвестиции или не растут инвестиции. И 17-й год, и 18-й год это два года с позитивной инвестиционной динамикой, в оба этих года инвестиции растут быстрее, чем ВВП. Это означает большой задел на будущее с точки зрения экономической динамики, вот эту позитивную разницу между инвестиционным ростом и ростом экономики в целом нам и надо бы сохранять в ближайшие годы для того, чтобы рост постепенно ускорялся», — подчеркнул Орешкин.