«Нафтогаз Украины» отказал Счетной палате в проведении проверки

Компания «Нафтогаз Украины» отказалась допустить представителей Счетной палаты для проведения аудита компании. На это премьер-министру Владимиру Гройсману на заседании правительства пожаловался руководитель контрольного ведомства Валерий Пацкан. По его словам, он лично разговаривал с руководителем «Нафтогаза» Андреем Кобелевым, однако и после этого в проведении проверки было отказано, сообщает агентство «УНИАН».

В свою очередь Гройсман заявил, что правительство заинтересовано в том, чтобы Счетная палата провела проверку всех госкомпаний. «Если будет необходимо отдельное распоряжение об открытии информации для Счетной палаты, мы это сделаем», — заверил он Пацкана.

Позже глава контрольного ведомства уточнил журналистам, что проверка «Нафтогаза» касалась деятельности руководства компании. В частности, речь идет о премиях, которые выписали себе ее топ-менеджеры, сообщает «Интерфакс-Украина».

Спор вокруг премий, которые получили руководители «Нафтогаза», продолжается уже несколько месяцев. Так, в конце сентября Шевченковский суд Киева уже оштрафовал Кобелева на 1700 гривен (около $60) за отказ предоставить список лиц, которые получили деньги по результатам дела против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, и обосновать присуждение премий.

В мае правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде. Выплаты получили более 40 человек, которые работали по данному делу. В июне решение о вознаграждении сотрудников «Нафтогаза» раскритиковал Гройсман, назвав его сумму излишней.