ЦИК проведет опросы для определения даты единого дня голосования

В России пройдут исследования общественного мнения и опросы для выяснения оптимальной даты для проведения единого дня голосования. Об этом на заседании заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«Сейчас будут запущены исследования, фокус-группы, опросы, все-таки какой оптимальный единый день голосования, в какое время он может быть», — сказала она.

По словам главы ЦИК, результаты опросов могут обсудить 21 декабря на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.

В 2018 году единый день голосования состоялся в воскресенье, 9 сентября. Граждане выбирали глав 26 регионов и членов 16 региональных парламентов. Помимо этого, в семи одномандатных округах прошли довыборы в Госдуму.

По мнению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, единый день голосования было бы уместнее проводить в будний день, который для этого нужно сделать нерабочим.

